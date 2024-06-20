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لبنان

بجرم اطلاق نار.. توقيف مطلوبين في صور

Lebanon 24
20-06-2024 | 11:18
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "بتاريخ 10-6-2024، حصل خلافٌ في بلدة دير عامص – صور، بين عاملَين في بلديّة البلدة، وهما:

 أ. م. (من مواليد عام ۲۰۰۸، سوري)

 ع. ج. (من مواليد عام ۱۹۸۰، سوري)

 وتطوّر الخلاف الى تضارب بالأيدي، وإقدام الأول على طعن الثّاني بسكّينٍ في كف يده اليسرى، وكسر زجاج شاحنة عائدة للبلدية، ثمّ لاذ بالفرار الى جهةٍ مجهولة.

 بالتاريخ ذاته، وبنتيجة المتابعة الفوريّة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد مكانه في بلدة قانا، حيث تمّ توقيفه من قِبل إحدى دوريّات الشّعبة، وتسليمه الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء.

 وفي إطار آخر، بنتيجة المتابعة، تمكّنت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء بجرم إطلاق نار من أسلحة حربيّة، في مدينة صور، ويُدعى م. ص. (من مواليد عام ۱۹۹۷، فلسطيني).

 بتاريخ 7-6-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة البصّ - صور.

 أودع الموقوف المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص". (الوكالة الوطنية)

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