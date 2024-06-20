اتحاد نقابات الافران عرض مع وزير الاقتصاد ملف الدعم

أعلن إتحاد نقابات المخابز والافران ونقباء الأفران في لبنان ببيان، أن وفدا منه زار وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور أمين سلام في مكتبه، بحضور مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري عصام أبو جودة.

ولفت البيان الى أن "الوفد تداول مع معالي وزير الاقتصاد عدة امور تتعلق بالافران منها ملف الدعم، وتم الاتفاق على إبقاء الاتصالات مفتوحة للحفاظ على الاستقرار في قطاع المخابز والافران. وشكر الإتحاد معالي وزير الاقتصاد على كل الجهود التي بذلها ويبذلها في الوزارة ببلد سد فيه الافق السياسي والاقتصادي والمالي بسبب عدم التوصل لانتخاب رئيس جمهورية والعدوان الصهيوني على الجنوب ولبنان. كما شكر الوفد الاستاذ عصام ابو جودة لتعاونه مع النقابات". (الوكالة الوطنية)