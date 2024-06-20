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لبنان

بلاسخارت زارت مقر اليونيفيل في الناقورة: لوقف تبادل اطلاق النار

Lebanon 24
20-06-2024 | 11:38
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التقت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت اليوم، رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو وقوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل المنتشرة في جنوب لبنان، في زيارتها الأولى لمقر اليونيفيل في الناقورة.

 وقالت بلاسخارت بعد زيارة الخط الأزرق: "تهدف جهودنا المشتركة إلى استعادة الاستقرار على طول الخط الأزرق بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر من التبادل الكثيف الذي أدى إلى تعطيل حياة عشرات الآلاف على كلا الجانبين. من الضروري لجميع الأطراف وقف تبادل اطلاق النار والالتزام بحلول مستدامة تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701". 

 من جهته، رحب لاثارو بالمنسقة الخاصة، وقال: "رغم التحديات الحالية، ستواصل قوات حفظ السلام دعم تنفيذ القرار 1701 على الأرض، والتواصل مع كلا الطرفين من خلال آليات التنسيق والارتباط لدينا. سنواصل العمل عن كثب مع المنسقة الخاصة للحث على خفض التصعيد واتخاذ خطوات نحو حل سياسي ودبلوماسي دائم". (الوكالة الوطنية)

 

 

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