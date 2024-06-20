"الكتلة الوطنية": لا لعزل لبنان عن محيطه

اعتبرت "الكتلة الوطنية" في بيان، ان "التهديد الذي أطلقه الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله للحكومة القبرصية يشكل استمرارا للسياسة الهادفة إلى عزل لبنان عن كل محيطه".

اضافت: "ففي الوقت الذي يحتاج فيه لبنان إلى كل الدول الصديقة تاريخيا لإخراجه من مأزق هذه الحرب التي دمرت الجنوب وهجرت أهله، ولمساعدته مستقبلا في إعادة إعماره والتعويض على أبنائه، يبدو أن محور الممانعة لن يرتاح قبل تحويل بلدنا بالكامل إلى كوريا شمالية ثانية، منقطعا تماما عن سائر دول العالم".

وإذ دانت "الكتلة" " تهديدات "حزب الله" للدولة القبرصية وقبلها للدول العربية"، ُطالتب" رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب باتخاذ اجراءات الحد الأدنى للحفاظ على ماء الوجه، والتوجه إلى السلطات القبرصية من أجل توضيح موقف لبنان الرسمي والشعبي الرافض لهذه التهديدات، التي لا تمت إلى مصالح الدولة اللبنانية بأي صلة".