عزى وفد من "تيار المستقبل" يتقدمه النائب السابق محمد الحجار، باسم الرئيس سعد الحريري والأمين العام للتيار أحمد الحريري، عائلة دريد ياغي والحزب التقدمي الاشتراكي، في جمعية التخصص والتوجيه العلمي، في بئر حسن.

وضم الوفد إلى الحجار، مستشار الأمين العام مختار حيدر، منسق عام جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال ومنسق عام الإعلام عبد السلام موسى.

وكانت المنسقة العامة للتيار في بعلبك – الهرمل ميادة الرفاعي شاركت في تشييع الراحل في مدينة بعلبك، السبت الفائت، وقدمت على رأس وفد من التيار التعازي إلى عائلته، يوم الجمعة الفائت.

(الوكالة الوطنية)