حملة في لبنان ضدّ شركة "بيبسي": مرور آلياتها ممنوع في هذه المناطق

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إنطلقت حملة لمنع آليات شركة بيبسي كولا من الدخول وتوزيع منتجاتها في بلدات عدة.وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تم إرجاع أول "بيك آب" تابع لشركة بيبسي من منطقة القصر وطلب من سائقها إبلاغ الشركة المذكورة بعدم ارسال آلياتها مرة أخرى.هذا وصدرت بيانات عدّة في مختلف القرى والبلدات لإعلان منع توزيع مشروبات "شركة بيبسي كولا" فيها؛ من هذه البلدات: القصر، الهرمل، بعلبك، منطقة الزهراني.وذكرت العائلات والعشائر في البيانات ان هذه الخطوة هي في اطار التضامن مع اهل فلسطين ورداً على تحدي شركة "بيبسي" الجائر وإعلاناتها ودعمها للعدو الإسرائيلي.