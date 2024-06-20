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لبنان

تحذير من خبراء الصحة: مخاطر جراء شرب المياه المعبأة في البلاستيك للحرارة المرتفعة

Lebanon 24
20-06-2024 | 12:08
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حذر خبراء في الصحة من مخاطر شرب المياه المعبأة في اوعية من البلاستيك والمعرضة لدرجات حرارة مرتفعة، ما يؤدي الى مخاطر صحية مخفية لا يدركها الكثير منا.

 وحذرت خبيرة سلامة الأغذية سارة لوسون وقالت: "لا تشرب المياه المعبأة التي تركت في الشمس أو في بيئة حارة، مثل السيارة. يمكن أن تتسبب الحرارة في تسرب مواد كيميائية ضارة من البلاستيك إلى الماء. من المهم البقاء رطبا، لكن شرب الماء المعبأ المعرّض للحرارة ليس آمنا. احتفظ دائما بالمياه المعبأة في عبوات باردة لحماية صحتك".

 وأوضح الخبراء أنه "عندما تسخن المياه المعبأة، يمكن للمواد الكيميائية من البلاستيك (مثل BPA والفثالات) أن تصل إلى الماء، وقد تجعلك تشعر بالإعياء وتسبب مشاكل صحية إذا شربتها".

 وإذا كنت تشرب المياه المعبأة الدافئة، التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، فقد تواجه ما يلي:

"- مشاكل في المعدة: قد تشعر بالغثيان أو آلام في المعدة.

- الصداع.

- الدوخة.

- مشاكل في الهرمونات، اذ يمكن لبعض المواد الكيميائية إحداث خلل، ما يسبب مشاكل صحية أكثر خطورة مع مرور الوقت". (الوكالة الوطنية)

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