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لبنان

مداهمة للقوة الضاربة في محلة التل الأبيض.. هذا ما عثر عليه

Lebanon 24
20-06-2024 | 12:03
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داهمت القوة الضاربة في مخابرات الجيش منزل المدعو ح.ز في محلة التل الأبيض في بعلبك، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


وعلم أنه تمت مصادرة سياة مسروقة رباعية الدفع ولم يتم العثور على المطلوب للقضاء.
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