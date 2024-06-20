حاصباني: حملة "كل مواطن خفير" انتقلت إلى مرحلة العمل على الأرض

جال النائب غسان حاصباني على المحال التجارية في منطقة الرميل - الأشرفية، مع فاعليات المنطقة ومنسق بيروت في "القوات اللبنانية" إيلي شربشي ومجموعة من المتطوعين الشباب، في إطار المرحلة الثانية من حملة "كل مواطن خفير" للتبليغ عبر تطبيق هاتفي عن المخالفات، خصوصا التي تخل بالأمن والسلامة.

تخللت الجولة حملة توعية للمواطنين ووضع ملصق على مداخل المحال يحمل شعار الحملة، وتنبيه أن المكان مراقب من قبل كل المواطنين.

يتيح الملصق تنزيل التطبيق على الهاتف بشكل فوري عبر تصوير ال"كيو آر كود" المطبوع عليه.

وخلال الجولة، أكد حاصباني أن "حملة كل مواطن خفير انتقلت من مرحلة التوزيع الالكتروني الى مرحلة العمل على الأرض من خلال النزول الى الشارع وتعميمها على أهل بيروت الأولى على مستوى الأحياء".

وأشار المكتب الإعلامي لحاصباني إلى أن "هذا التحرك على الأرض يأتي بعد فترة من اطلاق التطبيق وتجربته، وهو يمكن المواطن من تصوير المخالفة وتحديد نوعها وإرسالها مع الموقع الى مركز يحولها بدوره إلى الاجهزة المختصة بحسب نوع المخالفة ويتابع مسارها حتى البت بها من قبل الجهات الرسمية".

ولفت إلى أن "هذا التحرك تزامن مع الخطة الواسعة النطاق التي اطلقها حزب القوات اللبنانية لمعالجة التواجد السوري غير الشرعي، علما أن هذه المبادرة ليست محصورة بمخالفات السوريين والأجانب بل كل اللبناتيين". (الوكالة الوطنية)