سليمان: فلنترك قبرص جارتنا التاريخية والأوروبية بسلام

تحدث الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح عن "توازن رعب على الحدود الجنوبية اللبنانية مع العدو الإسرائيلي"، وقال: "إن الكل يهدد ويتوعد بأسلحة ستفاجىء الطرف الأخر، فالكل يملك معلومات دقيقة عن الآخر، ويدعي حيازته داتا وبنك أهداف مدنية وعسكرية وأفرادا مقاتلين وقيادات، وهذا يشير إلى بقاء وتيرة العمليات على حالته الراهنة".

وأضاف: "لن يخرج أي طرف رابحا إذا استمر التحدي، والتهديد والوعيد وعرض العضلات واعتبار هذه المعارك الجارية الان بمثابة لعبة حرب".

وتابع: "الخطورة هي في انزلاق الوضع إلى حالة حرب حقيقية التي لن تحسم، إلا باستعمال أسلحة غير تقليدية وتتحول الى حرب تشمل دولا عدة".

وختم: "بالمناسبة، فلنترك قبرص جارتنا التاريخية والأوروبية بسلام". (الوكالة الوطنية)