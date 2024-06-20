مسؤولون أميركيون يكشفون: إسرائيل مستعدة لشن حرب "خاطفة" على لبنان

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وقال المسؤولون الأميركيون أن القبة الحديدية قد تكون عرضة للترسانة الضخمة لحزب الله من الصواريخ والطائرات بدون طيار.



وأبلغ مسؤولون إسرائيليون الولايات المتحدة أنهم يخططون لنقل الموارد من جنوب غزة إلى شمال إسرائيل استعدادًا لهجوم محتمل ضد الحزب، حسبما قال مسؤولون أميركيون لشبكة"سي ان ان". أعرب مسؤولون أميركيون عن مخاوف جدية من أنه في حالة نشوب حرب شاملة بين "إسرائيل" و "حزب الله"، فإن الأخير قد يقضي على الدفاعات الجوية الإسرائيلية في الشمال، بما في ذلك نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي الذي يتم التباهي به كثيرًا، حسب سي ان ان.وقال المسؤولون الأميركيون أن القبة الحديدية قد تكون عرضة للترسانة الضخمة لحزب الله من الصواريخ والطائرات بدون طيار.وأبلغ مسؤولون إسرائيليون الولايات المتحدة أنهم يخططون لنقل الموارد من جنوب غزة إلى شمال إسرائيل استعدادًا لهجوم محتمل ضد الحزب، حسبما قال مسؤولون أميركيون لشبكة"سي ان ان".

وقال مسؤول كبير في الإدارة: "نعلم أن بعض بطاريات "القبة الحديدية" على الأقل سوف تنفد".



وقال مسؤول إسرائيلي إن هذا الاحتمال وارد إذا نفذ "حزب الله" هجوما واسع النطاق باستخدام أسلحة موجهة بدقة، وهو ما قد يشكل تحديا للنظام في التصدي له.

وفي حين أخبر بلينكن أحد نظرائه العرب في جولته الأخيرة بالمنطقة أن إسرائيل تبدو عازمة على التوغل في لبنان في حرب خاطفة، فقد اشارت الشبكة إلى أن المسؤول العربي أبلغ بلينكن أن حزب الله لن يوقف هجماته على إسرائيل حتى تتوقف العمليات في غزة. (رصد لبنان24)