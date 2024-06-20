أحمد الحريري: كل التقدير لجهود الدفاع المدني في شبعا والجنوب

شكر الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، عبر منصة "أكس"، لـ"أبطال الدفاع المدني في مركز شبعا، إنجازهم بإطفاء الحرائق في خراج البلدة".

وقال: "لا كلام يفي أبطال الدفاع المدني في مركز شبعا حقهم، بعد ما بذلوه من جهود مضنية لإطفاء الحرائق في خراج البلدة، رغم القصف وكل المخاطر. كل الشكر والتقدير لهم على هذا الإنجاز الذي حمى أهلنا الصابرين والصامدين في أرضهم في شبعا، كما أنقذ مركزا لقوات اليونيفيل".

وأضاف: "كل الدعم لكم ولرفاقهم الأبطال في بلدات الجنوب الحبيب، وهم يكافحون الحرائق التي يشعلها العدو بقذائفه. كل ذلك تم ويتم بمؤازرة من أبطال الجيش اللبناني والمتطوعين من شبابنا، حماهم الله - عز وجل – جميعا، وحمى شبعا وأهلها، وكل الجنوب وأهله". (الوكالة الوطنية)