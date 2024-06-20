توقيف أب يتحرش بابنته في حاريص!

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ذكرت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان مساء اليوم، انه "توفرت معلومات عن قيام المدعو ع.ح. من بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل بالتحرش بإبنته ج.ح لعدة مرات، وذلك تحت تأثير المخدرات والمشروبات الروحية عليه".وتابع البيان: "تحركت دورية من مديرتنا وعملت على توقيفه والتحقيق معه وبالتنسيق مع القضاء المختص".