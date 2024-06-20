Advertisement

لبنان

توقيف أب يتحرش بابنته في حاريص!

Lebanon 24
20-06-2024 | 13:20
A-
A+
Doc-P-1214086-638545118404561217.jpg
Doc-P-1214086-638545118404561217.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان مساء اليوم، انه "توفرت معلومات عن قيام المدعو ع.ح. من بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل بالتحرش بإبنته ج.ح لعدة مرات، وذلك تحت تأثير المخدرات والمشروبات الروحية عليه".
Advertisement


وتابع البيان: "تحركت دورية من مديرتنا وعملت على توقيفه والتحقيق معه وبالتنسيق مع القضاء المختص".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:28 | 2024-06-20
16:00 | 2024-06-20
15:40 | 2024-06-20
15:33 | 2024-06-20
15:30 | 2024-06-20
15:20 | 2024-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24