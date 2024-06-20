26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
توقيف أب يتحرش بابنته في حاريص!
Lebanon 24
20-06-2024
|
13:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان مساء اليوم، انه "توفرت معلومات عن قيام المدعو ع.ح. من بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل بالتحرش بإبنته ج.ح لعدة مرات، وذلك تحت تأثير المخدرات والمشروبات الروحية عليه".
Advertisement
وتابع البيان: "تحركت دورية من مديرتنا وعملت على توقيفه والتحقيق معه وبالتنسيق مع القضاء المختص".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صورها بالمايوه.. فنانة سورية شهيرة تُراقص رجلا عربيا في اليونان (فيديو)
Lebanon 24
بعد صورها بالمايوه.. فنانة سورية شهيرة تُراقص رجلا عربيا في اليونان (فيديو)
03:16 | 2024-06-20
20/06/2024 03:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة جدّاً في منطقة الدورة.. أطلق النار على زوجته وقتلها أمام أعين المارة
Lebanon 24
حادثة مرعبة جدّاً في منطقة الدورة.. أطلق النار على زوجته وقتلها أمام أعين المارة
09:52 | 2024-06-20
20/06/2024 09:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت متزوجة من ابن كوميدي شهير.. هل تذكرون الفنانة ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
كانت متزوجة من ابن كوميدي شهير.. هل تذكرون الفنانة ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
03:44 | 2024-06-20
20/06/2024 03:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الخيانة والتعنيف... أسرار زواج لاميتا فرنجيه من ملياردير لبناني!
Lebanon 24
الخيانة والتعنيف... أسرار زواج لاميتا فرنجيه من ملياردير لبناني!
08:00 | 2024-06-20
20/06/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة عجلتون تعيد نظام الكفالة الى الواجهة.. مكاتب غير شرعية تنشط بقوة
Lebanon 24
جريمة عجلتون تعيد نظام الكفالة الى الواجهة.. مكاتب غير شرعية تنشط بقوة
02:30 | 2024-06-20
20/06/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:28 | 2024-06-20
عن مهمة هوكشتاين واجراءات السفارة القبرصية.. هذا ما قاله بوصعب
16:00 | 2024-06-20
أمر إيجابي يحصل داخل المصارف.. إليكم هذه المعلومة
15:40 | 2024-06-20
المفتي حجازي: الوحدة الوطنية عامل مهم في مواجهة الاعتداء الصهويني
15:33 | 2024-06-20
بالصور.. الجيش دهم منازل مطلوبين وهذا ما جرى ضبطه
15:30 | 2024-06-20
بيان من الجيش الاسرائيلي حول عملياته في لبنان.. هذا ما أعلنه
15:20 | 2024-06-20
في هذه المنطقة الجبلية.. كلاب تُقتل وتُسمم
فيديو
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
20/06/2024 23:59:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
20/06/2024 23:59:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
20/06/2024 23:59:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24