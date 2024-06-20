"حزب الله" ينعى نجل الشيخ محمد جمعة

نعى "حزب الله" في بيان، مساء اليوم، نجل الشيخ محمد جمعة، علي الهادي محمد جمعة.





وكانت أفادت معلومات لـ"لبنان 24"، عن استشهاد نجل الشيخ محمد جمعة، اليوم، بعدما استُهدفت سيارته في بلدة حومين الفوقا.

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