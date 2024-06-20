Advertisement

لبنان

"حزب الله" ينعى نجل الشيخ محمد جمعة

Lebanon 24
20-06-2024 | 13:53
A-
A+
Doc-P-1214091-638545137735807376.jpg
Doc-P-1214091-638545137735807376.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعى "حزب الله" في بيان، مساء اليوم، نجل الشيخ محمد جمعة، علي الهادي محمد جمعة.


وكانت أفادت معلومات لـ"لبنان 24"، عن استشهاد نجل الشيخ محمد جمعة، اليوم، بعدما استُهدفت سيارته في بلدة حومين الفوقا.
Advertisement
 

مواضيع ذات صلة
حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود العدوّ داخل موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة
lebanon 24
20/06/2024 23:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مسؤول سياسي كبير: إذا واصل "حزب الله" مهاجمتنا فإن جنوب لبنان سيبدو مثل غزة ولا حصانة لبيروت
lebanon 24
20/06/2024 23:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي هاغاري لـ"القناة 13": قصفنا حوالي 550 هدفا لحزب الله في جنوب لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
20/06/2024 23:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للعربية: حزب الله يستغل الشعب اللبناني
lebanon 24
20/06/2024 23:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:28 | 2024-06-20
16:00 | 2024-06-20
15:40 | 2024-06-20
15:33 | 2024-06-20
15:30 | 2024-06-20
15:20 | 2024-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24