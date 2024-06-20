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لبنان

مصادر تكشف.. هل تسعى إسرائيل إلى "تأزيم" العلاقات بين لبنان وقبرص

Lebanon 24
20-06-2024 | 14:20
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أفادت مصادر سياسية لـ"الجديد"، بأن "تحذير قبرص من استخدام أراضيها لصالح اسرائيل لن يؤثرَ على العلاقات معها".
 
وأضافت المصادر أن "ليس هناك من تخوف بأن تلعب إسرائيل على وتر تأزيم العلاقات بين لبنان وقبرص لأن الاتحادَ الاوروبي يقف خلفها وهو لا يسعى الى توسعةِ الحرب".
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