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لبنان

"الخارجية" الأميركية: لا نريد رؤية تصعيد على حدود لبنان وإسرائيل

Lebanon 24
20-06-2024 | 14:27
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم، ان الوزير انتوني بلينكن سيلتقي اليوم مسؤولين إسرائيليين لبحث جهود وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن كما سيبحث مع الوفد الإسرائيلي الوضع في شمال إسرائيل.
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وقالت "الخارجية": "أوضحنا رغبتنا في حل دبلوماسي للصراع الحالي ولا نريد رؤية تصعيد على حدود إسرائيل ولبنان".


كما أشارت الى ان "التوصل لاتفاق لوقف إطلاق للنار بغزة سيسهم في خفض التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية".

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