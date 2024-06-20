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لبنان

وزير التربية يؤكّد إجراء الإمتحانات الرسمية.. إليكم آخر ما قاله

Lebanon 24
20-06-2024 | 14:26
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أكّد وزير التربية عباس الحلبي أن "الإمتحانات الرسمية في مواعيدها في 24 حزيران للتعليم المهني و29 حزيران للشهادات الثانوية بتوقيت موحّد على كل الأراضي اللبنانية وهذا قرار لا رجوع عنه"، مشيرا إلى أنّه سيكون هناك اسئلة اختيارية.
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ولفت الحلبي إلى أن "وزير التربية يجري الامتحانات ولكنني لست مسؤولاً عن الامن. هذه من مهمة السلطة العسكرية والامنية".
 
وأشار الحلبي إلى أننا "اخترنا مراكز الإمتحانات في الأماكن الأكثر أماناً ووضعنا خطة طوارئ ووزّعنا بطاقات الترشيح التي لا تُوزَّع عادة قبل 24 ساعة من موعد الإمتحان".
 
 
 
 
 
 
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