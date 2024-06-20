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لبنان

هل ستعود القروض المصرفية؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-06-2024 | 14:50
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بعد غيابها عن الساحة لفترة طويلة، أفاد مصدر مصرفي بأن بعضا من المصارف يفكر في إعادة إحياء القروض المصرفية.
وعلى الرغم من صعوبة هذا الأمر حاليًا، فقد اشار المصدر لـ"لبنان24" إلى أن عملية الإقراض ستكون حصرًا بالدولار، إلا أنّ هذا الأمر لن يكون بمتناول كل الفئات نظرا للشروط الصعبة.
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ويلفت المصدر إلى أن الإقتراض سيخضع لشروط دقيقة لا تشبه أبدًا شروط الإقتراض التي كان يتم على أساسها تسليم القرض قبل الأزمة المالية.
ويؤكّد المصدر أنّ تفعيل عملية القروض قد تطرح على الطاولة بعد انتهاء الحرب، حيث سيبنى على الشيء مقتضاه، إذ من المستحيل أن تفعّل في الوقت الحالي.
 
المصدر: خاص لبنان 24

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