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لبنان

في هذه المنطقة الجبلية.. كلاب تُقتل وتُسمم

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-06-2024 | 15:20
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شهدت بلدة بحمدون قضاء عاليه عمليات قتل لكلاب موجودة على الطرقات.
وبحسب إحدى ناشطات البيئة، التي تواصل معها "لبنان24"، فقد أشارت إلى أنّ هذه العمليات هي منظمة وتتم بشكل يومي وإلى حدّ اليوم قُتل ما لا يقل عن 15 كلبًا عن طريق التسميم.
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وحسب المعنيين، فقد شهدت الأيام الأخيرة توترًا بين رئيس بلدية بحمدون الضيعة وبعض الأشخاص الذين اتهموا البلدية بقتل الكلاب عمدًا، وهذا ما نفته البلدية، التي فتحت بالتوازي ملفا خطيرًا يتمثل بقيام أحد الأشخاص بتجميع الكلاب داخل منزل بحجة الاعتناء بها وذلك مقابل الحصول على مبالغ كبيرة من الجمعيات التي تُعنى بالحيوانات، وهذا ما أثار استياء الأهالي، إذ إن الكلاب فعليا لا يتم الإعتناء بها بالشكل اللازم.
المصدر: خاص لبنان 24

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