بعد تهديد نصرالله.. المتحدث باسم الحكومة القبرصية يوضح هذا الأمر

قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية أنّه "لا أساس لأي ادعاء عن تورط قبرص عبر بنيتها التحتية في حال أي مواجهة تتعلق بلبنان".

يأتي ذلك بعد تهديد أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله قبرص من مغبّة فتح مطاراتها وقواعدها أمام إسرائيل لشنّ هجوم على لبنان قائلا بأن ذلك سيجعلها "جزءاً من الحرب".