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لبنان

المفتي حجازي: الوحدة الوطنية عامل مهم في مواجهة الاعتداء الصهويني

Lebanon 24
20-06-2024 | 15:40
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عقد في دار الفتوى في راشيا اللقاء العلمي العلمائي في حضور مفتي راشيا الشيخ وفيق محمد حجازي والسادة العلماء، الذين شددوا على أن "العيد الحقيقي يكمن بنصر غزة وقضيتها، ولجم العدو الصهويني".

 وأكدوا أن "واجب الأمة نصرتها لأنها قضية حق وإنسانية".

 كما وتطرق العلماء إلى "ضرورة المحافظة على الأسرة من التفكك والمجتمع من الضياع جراء محاولات الاعتداء على القيم المجتمعية نتيجة التعاطي اللامسؤول مع  وسائل التواصل الاجتماعي".

 وطالب المفتي حجازي من جهته، بضرورة "العمل على مواجهة الاعتداء الصهويني الذي يعتدي كل يوم على لبنان،.. وكذلك فإن الدولة مطالبة بالعمل بكل ما يلزم لمواجهة هذا العدو المجرم".

 وطالب "بمقاطعة المنتجات الداعمة للعدو الصهويني وسحبها من المحلات وبخاصة الشركات التي جاهرت بدعمها للعدو الصهويني. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه". (الوكالة الوطنية)

  

 

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