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لبنان

بالصور.. الجيش دهم منازل مطلوبين وهذا ما جرى ضبطه

Lebanon 24
20-06-2024 | 15:33
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أفادت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان اليوم، أنه بتاريخ ٢٠/ ٦/ ٢٠٢٤، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقتَي أبي سمرا والحارة البرانية – طرابلس، وأوقفت المواطنين (م.ر.) و(م.ط.) و(ع.ر.) لإقدامهم على إطلاق النار خلال إشكال أدى إلى مقتل مواطن، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى كمية من حشيشة الكيف.


كما نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات تدابير أمنية في حي الشراونة – بعلبك، وضبطت بنتيجتها سيارة مسروقة، وأوقفت السوريين (خ.م.) و(ع.ع.) و(ش.م.) لتجولهم من دون أوراق قانونية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وفقاً للبيان.
 
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