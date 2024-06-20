عن مهمة هوكشتاين واجراءات السفارة القبرصية.. هذا ما قاله بوصعب

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إعتبر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن "مهمة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين بلبنان هي محاولة لمنع الحرب ولم يحمل أي تهديد، واقول اليوم ان الحرب لا تعيد المستوطين للشمال".وقال في حديث تلفزيوني: "لا اهداف واضحة تتحقق بالحرب لإسرائيل، والحل الوحيد هو دبلوماسي واميركا مؤمنة بهذا الحل، ولا اعتقد ان حزب الله اعطى اجوبة على تفاصيل دقيقة، لانه يعتبر نفسه بنصف المعركة".أما عن تداعيات التصريح الأخير للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وعن اجراءات سفارة قبرص، فقال: "صباحاً حصل تواصل بيني وبين مسؤولين بقبرص، ولدي معلومات اضافية انه كان هناك موفد امني من قبرص موجود بلبنان، اما رسالة السيد نصر الله كانت تحذيرية واعتقد انها اعطت نتيجة".وتابع: "قبرص لا تقبل بإستخدام اراضيها للاعتداء على أي دولة مجاورة وهناك قاعدتين بريطانيتين بقبرص، كما تم التأكيد لي ان البريطانيين لا يستعملون هذه القواعد ضد اي بلد والمطلوب التواصل لبنانياً مع بريطانيا في هذا الموضوع".وفي ما يخصّ الملف الرئاسي والمبادرات الحاصلة، أشار بوصعب الى ان "كلها تصطدم بما واجهناه أيضا منذ البداية بفكرة عدم قبول الحوار، وانا مقتنع بفكرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بحوار على مدى ايام قليلة، واذا لم نتفق فالرئيس بري اكد ان كتلته تلتزم بعدم تعطيل النصاب".وأضاف: "رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بنظري هو اكثر مرشح جدّي لكنه لا يملك عدد الاصوات اللازمة حتى الساعة للوصول للرئاسة، وسمعت من بري ان حظوظ فرنجية اليوم افضل مما كانت عليه بالماضي".الى ذلك، تطرق بو صعب الى تأكيد وزير التربية عباس الحلبي إجراء الامتحانات الرسمية، وقال: "اذا وجد اي خطر على الطلاب او اهلهم تتبدل القرارات، وتصحيحاً لما قاله الحلبي يمكنك اخذ افادات والدخول الى اي جامعة بالعالم، اما موقفه فاتفهمه واتمنى على الطلاب تفهمه".