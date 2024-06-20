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لبنان
حجوزات تحتاج إلى أسابيع
Lebanon 24
20-06-2024
|
17:14
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تحتاج حجوزات بعض المطاعم في بلدات الاصطياف المعروفة الى أسابيع لتناول العشاء أو الغداء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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