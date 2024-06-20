Advertisement

لبنان

حجوزات تحتاج إلى أسابيع

Lebanon 24
20-06-2024 | 17:14
A-
A+
Doc-P-1214135-638545262662480202.jpg
Doc-P-1214135-638545262662480202.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحتاج حجوزات بعض المطاعم في بلدات الاصطياف المعروفة الى أسابيع لتناول العشاء أو الغداء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر اقتصادي: هذه الخريطة لتعافي لبنان وعودته سويسرا الشرق
lebanon 24
21/06/2024 06:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: جبهة لبنان إلى جانب استنزاف العدو هجّرت عشرات الآلاف من المستوطنين إضافة إلى خسائر اقتصادية وسياحية حتى بات هناك للمرة الأولى حزام أمني في شمال فلسطين المحتلة
lebanon 24
21/06/2024 06:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي من سفارة لبنان في باريس: الاستثمار في الأمن هو المدخل لكل استقرار اقتصادي
lebanon 24
21/06/2024 06:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وعود اقتصادية اوروبية للبنان وإصرار على مواصلة الحصار على سوريا
lebanon 24
21/06/2024 06:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24

اقتصاد

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:06 | 2024-06-20
22:07 | 2024-06-20
22:09 | 2024-06-20
22:46 | 2024-06-20
23:24 | 2024-06-20
22:36 | 2024-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24