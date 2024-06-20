ترتيبات في بيروت

تؤكد أوساط المتابعين أن ترتيبات ما بعد اليوم التالي في غزة، تجري في بيروت، على خلفية متابعات دقيقة لفريق مكلف من الوسيط الأميركي مع الجهات المعنية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement