Advertisement

لبنان

الديبلوماسية الأميركية متعثّرة فهل تنجح قبل التحوّل من رفح إلى لبنان؟

Lebanon 24
20-06-2024 | 22:30
A-
A+
Doc-P-1214155-638545446858315469.jpg
Doc-P-1214155-638545446858315469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت سابين عويس في" النهار": يعيش لبنان هذه الأيام على صفيح ساخن جداً وسط درجة عالية من القلق مما قد تحمله الأيام والأسابيع المقبلة من تطورات غير واضحة المعالم أو النتائج بعد، وسط سؤال يشغل بال اللبنانيين كثيراً، حول ما إن كانت الديبلوماسية الاميركية، ستنجح في لجم الحرب وتمنع الانزلاق إليها، أم باتت هذه الحرب حتمية، واندلاعها بات مسألة وقت فقط؟
Advertisement
الأكيد حتى الآن، انطلاقاً من المعطيات المتقاطعة، الآتي:
• أن المهلة المتاحة أمام هوكشتاين قبل انتهاء معركة رفح يمكن أن تكون كافية لإرساء حلّ سياسي يوافق عليه طرفا الحرب. وتفيد المعلومات أن الوسيط الأميركي كشف أن الاقتراحات التي يحملها قد لاقت قبولاً في جزء كبير منها.
• أن لا رغبة ولا قرار لدى الحزب لخوض الحرب ضد إسرائيل. وقد بدا واضحاً هذا الموقف في كلام نصرالله عندما أكد جهوزية حزبه براً وبحراً وجواً وعدم خشيته منها، مستعملاً مصطلح "إذا فُرضت علينا".
• ما يعزز هذه المعطيات أن هوكشتاين سمع في عين التينة مقترحاً بالعودة إلى قواعد الاشتباك وذلك في إطار دعوات خفض التوتر، ودعوة إلى أن ينقل هذا المقترح إلى تل أبيب.
وبناءً على ذلك، لا ترى الأوساط أي معطى حتى الآن من شأنه أن يحدد ملامح المرحلة المقبلة نتيجة عناصر عدة متحركة تواجه العامل الثابت الوحيد المتمثل بحرب إسرائيل ضد حركة "حماس"، وضد "حزب الله".
وعمّا تقصده بالعوامل المتحركة، تشرح الأوساط قائلة، إن أي تطور عسكري أو عملية عسكرية تغيّر المشهد الميداني، كعملية اغتيال تستهدف شخصية كبرى، أو العكس، سيكون له التأثير الأكبر على الجهود الديبلوماسية المتعثرة حالياً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:06 | 2024-06-20
22:07 | 2024-06-20
22:09 | 2024-06-20
22:46 | 2024-06-20
23:24 | 2024-06-20
22:36 | 2024-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24