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لبنان

محاولة التوصل الى "هدنة تربوية" في الجنوب

Lebanon 24
20-06-2024 | 22:31
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دكرت "النهار" ان الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي أجريا امس سلسلة من الاتصالات لتأمين اجواء هادئة نسبياً في الجنوب لتلامذة الشهادتين المهنية والثانوية. وشملت الاتصالات المنسقة الخاصة للامم المتحدة جنين بلاسخارت وسفراء وقوة "اليونيفيل" لتقوم الاخيرة باجراء اتصالات مع الجيش الاسرائيلي في محاولة لضمان ظروف امنية هادئة لمراكز الامتحانات في محافظتي الجنوب والنبطية، وعدم الإقدام على إطلاق مسيرات او القيام باعمال عسكرية طوال ايام الامتحانات . وسيوفر الجيش الحماية المطلوبة للمراكز وتأمين سير وصول التلامذة من بلداتهم الى هذه المراكز .    
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