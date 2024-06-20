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لبنان

ثلاث رسائل أساسيّة بخطاب نصر الله... الحرب مع لبنان تعني حرباً إقليميّة

Lebanon 24
20-06-2024 | 22:33
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كتب محمد علوش في" الديار": كان لافتاً بحسب مصادر سياسية متابعة كلام السيد نصر الله عن البحر الأبيض المتوسط، ورغبة اطراف جديدة بالمشاركة في الحرب وتهديد قبرص، فكل هذه الملفات تدل على أمر واحد وهو أن الحرب مع لبنان ستتحول الى حرب إقليمية. أما كلام السيد عن قبرص فينبغي وضعه في نصابه الصحيح، فالحزب لا يسعى لخلق عداوة بين لبنان وقبرص، فهو ربط موقفه بفتح مطارات قبرص أمام الطيران الحربي "الاسرائيلي" لشن الهجوم على لبنان، وهذا الفعل اذا حصل ستكون قبرص قد أعلنت بنفسها الحرب على لبنان وفق القوانين الدولية، وما تقوم به قبرص من تعاون مع "اسرائيل" بهدف محاكاة حرب على لبنان هو الفعل "غير اللطيف".
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لم يُعلن السيد نصر الله الحرب، ولكنه كان جاداً بأن الحرب إن وقعت ستكون حرباً لم تشهد المنطقة لها مثيلاً، وهو بذلك يزيد من مستوى الردع، فمن وجهة نظر الحزب المنطقة تبدلت ومحور المقاومة لم يعد لقمة سائغة، وأي حرب مقبلة ستهز كيان "اسرائيل".
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