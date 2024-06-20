26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الجبهة الشعبية" باقية في تلال الناعمة والدامور: الإخلاء غير وارد
Lebanon 24
20-06-2024
|
22:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت لينا فخر الدين في" الاخبار": هلّلت بعض الجهات لـ«بشرى» إخلاء عناصر «الجبهة الشعبيّة - القيادة العامّة» مواقعهم في النّاعمة والدّامور وتسليم الأراضي التي شيّد في أسفلها عدد من الأنفاق إلى بلديتَي النّاعمة - حارة النّاعمة والدامور. غير أن «الجبهة» أكدت أن ما انتشر عن الإخلاء «يُجافي الحقيقة».وأوضح المسؤول الأمني والعسكري لـ«الجبهة - القيادة العامة» في لبنان، العميد أبو راتب باتر، لـ«الأخبار» أنّ ان ما سًلّم إلى البلدية في الدامور طريق كان الجيش قد أقفله عبر بلوكات باطونية عام 2008، وبعد تمنٍّ من البلدية عبر مخابرات الجيش بتسليمها الطريق لتسهيل مرور السكّان بدلاً من سلوك طريق بعورته للوصول إلى منازلهم. وأضاف باتر أن «الجبهة سلمت الطريق انطلاقاً من حرصنا على حُسن العلاقة مع الجوار»، مشدداً على «أنّنا لسنا محتلين لأي أرض، بل نقاوم من احتل أرضنا.
Advertisement
وعما انتشر عن إخلاء «الجبهة» لمواقعها في تلال الناعمة والدّامور، شدّد باتر على أنّ «الإخلاء غير وارد والجبهة باقية في مواقعها في المنطقة من دون أي تغيير في مواقعها العسكريّة التي تُعطي الاعتداءات الإسرائيليّة حالياً أهميّة أكبر لوجودها»، وأكّد أن «وجودنا في هذه المراكز هو ضمن الاستراتيجيّة الدّفاعيّة عن لبنان وشعبه وفاء منا لاحتضانه الشعب الفلسطيني ومقاومته». وعزا «التهليل» بعد تسليم العقار إلى بلديّة الدّامور، إلى أنّ «خصوم المقاومة يُصرون دائماً على استغلال أي حادثة مهما كانت صغيرة أو إيجابيّة للمس بالمقاومة والوجود الفلسطيني في الدّاخل اللبناني، ضمن الحرب على محور المقاومة الذي نحن ضمنه، وذلك بإيعازٍ من الخارج».
وأكّدت مصادر الجيش لـ«الأخبار» أنّ «مسألة إعادة بعض العقارات إلى أصحابها في النّاعمة وحارة النّاعمة والدّامور تعود إلى سنوات، وتم الاتفاق خلال سلسلة اجتماعات عقدت بين الجيش وقيادة الجبهة على تسليم العقارات التي يُطالب بها أصحابها إليهم لإعادة استصلاحها واستثمارها، لافتةً إلى أنّ «هذه العقارات لا يتمركز فيها عناصر الجبهة ولا يحتاجونها أصلاً، بل هي عقارات تقع حول الأنفاق وضمن المناطق المقفلة».وكشفت المصادر أنّ
الجيش «تسلّم على مدى العامين الماضيين نحو ثلثي الأراضي المحدّدة لاستلامها في المرحلة الأولى والتي تقع ضمن المنطقة العسكريّة حول الأنفاق، وبدأ بمسحها وتنظيفها من الألغام ومخلّفات الحرب قبل تسليمها إلى أصحابها، على أن يتم استكمال هذه الخطّة خلال الأشهر المقبلة»، مؤكّدةً أن «عناصر الجبهة ما زالوا في مراكزهم العسكرية في المنطقة التي لم يتم إخلاؤها».
وكتب عماد مرمل في" الجمهورية": شكل تسليم الجبهة الشعبية - القيادة العامة بعض الاراضي في الناعمة وحارتها إلى الجيش اللبناني تطوراً لافتاً. وكشفت مصادر أمنية واسعة الاطلاع لـ «الجمهورية»، انه منذ أكثر من سنتين بدأ العمل على هذا الملف بتوجيه من قيادة الجيش مديرية المخابرات، عندما اشتكى مواطنون في الناعمة وحارة الناعمة لدى المديرية من عدم قدرتهم على استثمار او استصلاح أراضيهم في المنطقة بسبب خضوعها لسيطرة الجبهة الشعبية - القيادة العامة منذ عقود.
وتلفت المصادر الامنية الى أن الاتفاق الحالي بمرحلته الاولى لا يشمل المراكز العسكرية والأنفاق التي تعود إلى القيادة العامة» في الناعمة وبالتالي فإن عناصرها لا يزالون متواجدين في تلك الأماكن، انما ليس هناك ما يمنع استكمال البحث في مصيرها في مراحل لاحقة، خصوصاً ان القيادة العامة تبدي ايجابية في نمط تعاطيها مع الجيش.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صورها بالمايوه.. فنانة سورية شهيرة تُراقص رجلا عربيا في اليونان (فيديو)
Lebanon 24
بعد صورها بالمايوه.. فنانة سورية شهيرة تُراقص رجلا عربيا في اليونان (فيديو)
03:16 | 2024-06-20
20/06/2024 03:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الخيانة والتعنيف... أسرار زواج لاميتا فرنجيه من ملياردير لبناني!
Lebanon 24
الخيانة والتعنيف... أسرار زواج لاميتا فرنجيه من ملياردير لبناني!
08:00 | 2024-06-20
20/06/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت متزوجة من ابن كوميدي شهير.. هل تذكرون الفنانة ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
كانت متزوجة من ابن كوميدي شهير.. هل تذكرون الفنانة ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
03:44 | 2024-06-20
20/06/2024 03:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي يغادر قناة "MTV".. إليكم ما قاله
Lebanon 24
إعلامي يغادر قناة "MTV".. إليكم ما قاله
15:00 | 2024-06-20
20/06/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة جدّاً في منطقة الدورة.. أطلق النار على زوجته وقتلها أمام أعين المارة
Lebanon 24
حادثة مرعبة جدّاً في منطقة الدورة.. أطلق النار على زوجته وقتلها أمام أعين المارة
09:52 | 2024-06-20
20/06/2024 09:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:06 | 2024-06-20
بريطانيا تعلم استعدادها للتوسط لتخفيف حدة التوتر في الجنوب
22:07 | 2024-06-20
مصر على خط الاتصالات مع واشنطن لوقف التصعيد
22:09 | 2024-06-20
توتر بين لبنان ومفوضية اللاجئين وصدمة في مجلس النواب: 1000 دولار كلفة النازح السوري بالسنة
22:46 | 2024-06-20
الحجار فتح التحقيق في الملفّات الماليّة وأول الغيث منع سفر مسؤولين مصرفيين
23:24 | 2024-06-20
بشأن التصعيد مع لبنان... هذا ما أبلغه بلينكن لمسؤولين إسرائيليين
22:36 | 2024-06-20
"الحزب" يُعِدُّ المفاجآت الحرب قد لا تقع
فيديو
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
21/06/2024 06:59:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
21/06/2024 06:59:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
21/06/2024 06:59:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24