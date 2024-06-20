بشأن التصعيد مع لبنان... هذا ما أبلغه بلينكن لمسؤولين إسرائيليين

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ مسؤولين إسرائيليين خلال اجتماع يوم الخميس بضرورة تجنب المزيد من التصعيد في لبنان وسط الحرب في غزة.

واجتمع بلينكن مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

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وشدد بلينكن وفق الخارجية الأميركية على "الحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة والتخطيط للحكم والأمن وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع".







كذلك أكد بلينكن خلال الاجتماع على "أهمية تجنب المزيد من التصعيد في لبنان والتوصل إلى حل دبلوماسي".

وحذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الأربعاء، من أن الحزب "سيقاتل بلا ضوابط أو قواعد وبلا سقف"، في حال اندلاع حرب واسعة مع إسرائيل. (سكاي نيوز)