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لبنان
الجيش في عيد الأب: إنت الأمان
Lebanon 24
21-06-2024
|
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هنأ الجيش على منصة "إكس" بعيد الأب من خلال صورة لجندي يحمل ابنته كتب عليها "إنت الأمان".
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