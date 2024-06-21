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لبنان

الجيش في عيد الأب: إنت الأمان

Lebanon 24
21-06-2024 | 00:50
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هنأ الجيش على منصة "إكس" بعيد الأب من خلال صورة لجندي يحمل ابنته كتب عليها "إنت الأمان".
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