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لبنان
"الحزب" يرد على الاستفسارات: "ملتزمون بالقواعد"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-06-2024
|
01:15
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في ضوء التطورات المتسارعة التي ترتبط بالموضوع الميداني وبجبهة الجنوب المشتعلة بين "حزب الله" واسرائيل، والتي تأخذ طابعا اعلاميا عبر التهديدات والتهديدات المضادة، جرى العديد من الاتصالات لفهم الواقع الميداني الفعلي.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن اتصالات حصلت بين جهات غربية و"حزب الله" بطريقة مباشرة وغير مباشرة وذلك بعد خطاب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في محاولة لفهم حقيقة التصعيد ونية الحزب الفعلية.
وتفيد المصادر ان الحزب اجاب من تواصل معه بأنه لا يسعى الى الحرب الا ضمن القواعد التي وضعت في بداية المعركة، وهي التطورات في غزة والاعتداءات على لبنان، وغير ذلك فليتم التواصل مع اسرائيل لمنعها من التصعيد.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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خاص "لبنان 24"
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