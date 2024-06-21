لهذه الاسباب خرج عبد المسيح من "كتلة تجدد"

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قال مصدر مطلع على مسار النائب أديب عبد المسيح السياسي والخدماتي والمناطقي إن إنفصاله عن"كتلة تجدد" النيابية ليس له علاقة بالخط السياسي والسيادي للكتلة ولا بخياراتها الإنتخابية الرئاسية أو غيرها ، إنما بفعل رغبته بأن يكون له هامش تحرك واسع بإتجاه معظم القوى السياسية وخاصةً الشمالية منها.المصدر لفت الى أن عبد المسيح بطبعه متحرر ولا يتقبل الملاحظات من اي كان، ومن هذا المنطلق يفضل أن يكون نائباً مستقلاً ، كما أنه لم يغفل عن باله موضوع الإنتخابات النيابية المقبلة ،حيث تنامى الى مسامعه أن "حركة الإستقلال" المنصوية ضمن" كتلة تجدد" قد يكون لديها حليف جديد في الكورة وهو نجل نائب ووزير سابق من "قوى الرابع من آذار" سابقاً .وختم المصدر" لكل هذه الأسباب مجتمعة فضل عبد المسيح الانسحاب من الكتلة باكراً".