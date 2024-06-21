الهدوء الحذر يسيطر على الحدود الجنوبية.. كيف يبدو المشهد صباحًا؟

يخيم الهدوء هذا الصباح على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، وحتى منطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلة، وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح، حسب مندوبة "لبنان24".

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وحلّق طيران الاستطلاع الاسرائيلي من نوع "ام كا" فوق اجواء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة في طلعات استكشافية استمرت حتى ساعات الفجر.

وفي وقت سابق بعد منتصف الليل، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على دفعتين مستهدفا بلدتي دير سريان ورب ثلاثين، من دون التبليغ عن سقوط إصابات.