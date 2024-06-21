غارة إسرائيلية تخرق هدوء الجبهة الجنوبية.. إليكم آخر المستجدات

خرقت غارة إسرائيلية الهدوء الحذر الذي سيطر على القطاع الشرقي في الجنوب صباح اليوم.



وفي التفاصيل، فقد أغار الطيران الحربي الاسرائيلي بطائرة مسيّرة صباحًا على بلدة الوزاني، حيث ترافق ذلك مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة.

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كذلك، استهدفت المدفعية الإسرائيلية تلة العزية في الجنوب، كما واستهدفت منطقة هورا بين ديرميماس وكفركلا.

وكان قد حلّق طيران الاستطلاع الاسرائيلي من نوع "ام كا" فوق اجواء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة في طلعات استكشافية استمرت حتى ساعات الفجر.



وفي وقت سابق بعد منتصف الليل، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على دفعتين مستهدفا بلدتي دير سريان ورب ثلاثين، من دون التبليغ عن سقوط إصابات.