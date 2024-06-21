اسمان للرئاسة في جعبة باسيل

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مع ختام جولة النائب جبران باسيل على الكتل النيابية بشأن الملف الرئاسي، لفت مصدر نيابي "غير مناهض" لـ"التيار الوطني الحر" الى أنه إشتمَّ رائحة إسمين مرشحين يحملهما النائب جبران باسيل في جعبته من دون أن يفصح عنهما، وسيطرحهما في الوقت المناسب عندما يضمن أن الجميع إقتنعوا بالحوار على أسماء الخيار الثالث.وقال: الإسم الأول الذي لا يخفي الوزير باسيل أنه يدعمه كمرشح وسطي توافقي ، لا يزال حتى اليوم في الخدمة الوظيفية، أما الإسم الثاني فهو مدني من مدينة جبيل وكان له دور أيام عهد الرئيس إميل لحود وهو يتحدر من عائلة جبيلية ذات جذور كتائبية.المصدر أشار الى أن لا فيتو على الإسمين من "الثنائي الشيعي" وخاصةً "المرشح الجبيلي".