حزبان متراجعان ماليا

يعاني حزبان مسيحيان أساسيّان من تراجع وضعهما المالي، خصوصاً في الأشهر الست الماضية، بعدما تقلّصت مصادرهما التمويلية، ما أدّى إلى إلغاء نشاطات صيفيّة عدّة هذا العام، كانا اعتادا على رعايتها من خلال رجال أعمال يدورون في فلكهما.

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