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لبنان

حزبان متراجعان ماليا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-06-2024 | 02:15
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يعاني حزبان مسيحيان أساسيّان من تراجع وضعهما المالي، خصوصاً في الأشهر الست الماضية، بعدما تقلّصت مصادرهما التمويلية، ما أدّى إلى إلغاء نشاطات صيفيّة عدّة هذا العام، كانا اعتادا على رعايتها من خلال رجال أعمال يدورون في فلكهما.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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