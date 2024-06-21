Advertisement

لبنان

فاتورة الكهرباء تشغل المواطنين... هل من أخطاء في احتسابها؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-06-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1214204-638545569334065079.jpg
Doc-P-1214204-638545569334065079.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما فاجأ وزير الطاقة والمياه وليد فياض، المواطنين، خلال إحدى المقابلات التلفزيونيّة، بالحديث عن  إمكانيّة وجود أخطاء في احتساب فاتورة الكهرباء، كما حصل معه، بدأ العديد من اللبنانيين يُشيرون إلى أنّ الأمر عينه حدث معهم، منذ أنّ تقرّر رفع تسعيرة الكيلو واط، وخصوصاً وأنّ الفواتير لا تزال عاليّة نسبيّاً، وتتخطّى قيمة إيصال المولّدات الخاصّة، علماً أنّ كهرباء لبنان تُؤمّن التغذيّة ما بين 4 إلى 6 ساعات يوميّاً فقط.
Advertisement
وعُلِمَ أنّ الكثير من المواطنين يعمدون إلى الإتّصال بجابي الكهرباء، أو بالشركة، للإستفسار عن سبب إرتفاع الفاتورة، والتأكّد من عدم وجود أخطاء.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-06-21
05:00 | 2024-06-21
04:56 | 2024-06-21
04:36 | 2024-06-21
04:22 | 2024-06-21
04:19 | 2024-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24