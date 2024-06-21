استقرار في أسعار المحروقات.. ماذا عن المازوت؟

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استقرت سعر صفحتي البنزين 95 و98 أوكتان، كما استقر سعر قارورة الغاز، صباح اليوم فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 12 الف ليرة. وجاءت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 اوكتان: 1.585.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.625.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.440.000 ليرة لبنانيةالغاز: 821.000 ليرة لبنانية