إلى سالكي نفق العدلية.. إليكم هذا التحذير

طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين تخفيف السرعة وتوخي الحذر داخل نفق العدلية باتجاه جسر الفيات بسبب استمرار الاشغال.

وأشارت غرفة التحكم إلى أن حركة المرور طبيعية في المحلة.