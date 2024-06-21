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لبنان

إلى سالكي نفق العدلية.. إليكم هذا التحذير

Lebanon 24
21-06-2024 | 02:18
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طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين تخفيف السرعة وتوخي الحذر داخل نفق العدلية باتجاه جسر الفيات بسبب استمرار الاشغال.
 
وأشارت غرفة التحكم إلى أن حركة المرور طبيعية في المحلة.
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