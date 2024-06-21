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لبنان

بعد حملة التخوين.. توضيح من "الشركة العصرية اللبنانية للتجارة"

Lebanon 24
21-06-2024 | 02:29
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بعد الدعوات المتتالية من قبل العديد من الجهات لمقاطعة منتجات شركة "بيبسي"، عقب الاتهامات التي طالتها لناحية دعم إسرائيل، أصدرت الشركة العصرية اللبنانية للتجارة، صاحبة امتياز تعبئة "بيبسي" بيانا نفت خلاله هذه الإتهامات، مشيرة إلى أن هذا "الاتهام الباطل لا أساس له من الصحة، وهو بعيد كل البعد عن حقيقة وتوجهات الشركة".
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وأضاف البيان أن الشركة يهمها أن تؤكّد أنها شركة لبنانية وهي من أوائل الشركات التي آمنت وساهمت في نهضة الصناعة الوطنية، إذ تضم أكثر من ألف عائلة لبنانية من جميع المناطق، وهذه العائلات لا ترضى بتخوينها.
 
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