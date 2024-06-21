مولوي في عيد الأب: إلى من به قوتي وقدرتي وبصيرتي كل الحب

كتب وزير الداخلية بسام مولوي على منصة "اكس": "إلى من هو الروح مني، إلى من به قوتي وقدرتي وبصيرتي وله كل حياتي، إلى عميد العمر، ينبض بالعز والكرامة، وإلى كل أب صامد في كل أرض من وطني، وكل أب صابر على فراق أو ينتظر اللقاء، كل الحب".

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