انحسار موجة الحرّ والفيضانات ستغمر دول أوروبية... هذا ما توقعه الأب خنيصر

توقع المتخصص في الأحوال الجوّية وعلم المناخ الأب إيلي خنيصر أن "بعد أيام لاهبة شهدها لبنان والمنطقة ضمن موجة حارة رابعة لهذا الموسم الصيفيّ، تتراجع حدّة اللهيب الذي تمدّد من شبه الجزيرة العربية نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ومن المنتظر ان تتراجع درجات الحرارة في البقاع بمعدل 7 درجات مئوية لغاية يوم الاثنين ودرجتَين في المناطق الساحلية و4 درجات فوق الجبال ويتحوّل الطقس الى معتدل خلال الويك اند مع ضباب على الجبال الغربية،

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اعتباراً من يوم الاثنين ستعاود الرياح الساخنة القادمة من الاردن نشاطها على البقاع بحيث ستتحوّل الأجواء الى حارة مع درجات تتخطى 37 درجة، أمّا على الخط الساحلي والجنوب والجبال الغربية فتبقى ضمن 30-32 درجة.

هذا وسوف تتعرض دول اوروبية لوصول منخفضات اطلسية مصحوبة بأمطار طوفانية وحجارة برديّة في الايام القليلة المقبلة ما يساهم بتشكل السيول المدمرة والفيضانات، منها جنوب فرنسا وشمال ايطاليا ورومانيا".

طقس يوم الجمعة 21 حزيران مشمس مع ضباب محلي على الجبال وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة بينما تبقى مرتفعة بقاعاً 34-36 درجة.

طقس يوم السبت 22 حزيران مشمس مع ضباب محلي على الجبال الغربية وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة.

طقس يوم الأحد 23 حزيران، معتدل مع ضباب محلي على الجبال وانخفاض بدرجات الحرارة.



الحرارة على الساحل ليوم الجمعة: 30 نهاراً و26 ليلاً

في البقاع: 34-36 نهاراً و25 ليلا

على الجبال 1200 متر: 27 نهاراً و20 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 24 نهاراً و16 ليلاً

الرياح: جنوبية غربية دافئة ورطبة، سرعتها 15 الى 25 كم في الساعة،

الضغط الجوّي: 1010hpa

الرطوبة: 80% ساحلا و45% بقاعاً

حالة البحر: منخفض الموج

حرارة المياه 28 درجة.