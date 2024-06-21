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لبنان

قوى الأمن في عيد الأب: عَ كتفك حامل وطن

Lebanon 24
21-06-2024 | 02:23
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كتبت قوى الأمن على منصة "إكس": "عَ كتفك حامل وطن... عيد أب سعيد من قوى الأمن لجميع الآباء، تحية لتضحياتهم، ولاسيّما الآباء "أبناء" المؤسسات العسكرية والأمنية".
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