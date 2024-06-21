الاحصاء المركزي: ارتفاع أسعار الاستهلاك في أيار

Advertisement

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيار 2024 سجل ارتفاعا وقدره 0,02 % بالنسبة لشهر نيسان 2024، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك عن أيار 2024 بلغ 51,59 %، بالنسبة لشهر أيار من العام 2023.أما التغير الشهري لمؤشر اسعار الاستهلاك عن شهر نيسان على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,47%- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,83%- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 2,66%- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1,06%- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,27%- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 3,04%واعلنت ادارة الاحصاء انه يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على : www.cas.gov.lb.