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لبنان

بالصورة: وزارة الصحة تنشر التقرير التراكمي للطوارئ الصحية

Lebanon 24
21-06-2024 | 04:19
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نشرت وزارة الصحة العامة  متابعةً للعدوان الاسرائيلي على لبنان، التقرير التراكمي للطوارئ الصحية ل١٩ حزيران ٢٠٢٤.

وقد تم تسجيل 1774 اصابة، 432 منها وفيات.
 
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