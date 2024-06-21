بالصورة.. وزارة الصحة تنشر التقرير التراكمي للطوارئ الصحية

نشرت وزارة الصحة العامة متابعةً للعدوان الاسرائيلي على لبنان، التقرير التراكمي للطوارئ الصحية ل١٩ حزيران ٢٠٢٤.



وقد تم تسجيل 1774 اصابة، 432 منها وفيات.

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