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لبنان
ابي رميا: كل التقدير لكل آباء لبنان في عيدهم
Lebanon 24
21-06-2024
|
04:56
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كتب النائب سيمون ابي رميا عبر منصة "إكس": "الأب يكافح، يناضل، يكدّ من أجل تأمين المستقبل لأولاده إلى جانب الام التي تربّي وتجهد وتعطي كل الحب.
رسالتان تتكاملان لتأمين الحنان والأمان. كل التقدير لكل آباء لبنان في عيدهم ...".
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رميا:
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