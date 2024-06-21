مسيرة للقوات في الخنشارة بمشاركة الرياشي والحاج

نظّم مركز الخنشارة في المتن الشّمالي في "القوّات اللبنانية" مسيرة Hiking، انطلقت من عين التفاحة وصولاً إلى دارة عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النائب ملحم الرياشي في الخنشارة حيث أقيم فطور على شرف المشاركين.

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وكان الرياشي والنائب رازي الحاج قد شاركا في المسيرة، إضافة إلى عضوي الهيئة التنفيذية أسعد سعيد ومايا الزغريني، ومنسق المنطقة إدي حرّان وحشد من المحازبين.



وقال الرياشي في المناسبة: "اليوم ليس للسياسة ولكن لا بد بعد مرورنا امام لوحتهم ان نوجّه التحية لشهدائنا ولكل الرفاق الذين وقفوا في يوم من الايام ضد من هم أمامهم ليس كرهاً بهم بل حباً لمن هم وراءهم من الأهل والأحباء لأجل حمايتهم".



واضاف:" اليوم نستعد لنبني على صمودكم وقوتكم الزمن الآتي بعد هذا المخاض لولادة لبنان جديد بعد هذا الوجع والألم".





بدوره، رحّب حرّان بالحضور وشكر مكتب الخنشارة ودعا الجميع إلى متابعة النشاط" لنقول لمن لم يسمع بعد نحن هنا".



