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لبنان

خوفاً من "حزب الله".. إليكم ما قام به إسرائيليّون خلال 24 ساعة

Lebanon 24
21-06-2024 | 05:13
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ذكر موقع "الميادين"، أنّ وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى ارتفاع الطلب على مولدات الكهرباء المنزلية في شمال فلسطين المحتلّة، بشكلٍ كبير، بعد تحذير الرئيس التنفيذي لشركة "نوغا" شاؤول غولدشتاين، من أنّه "بعد 72 ساعة من دون كهرباء في حال توسع الحرب، من المستحيل العيش في إسرائيل".
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وقالت مراسلة شؤون الاستهلاك في صحيفة "إسرائيل هيوم" هيالي يعقوبي، إنّ عمليات البحث على "غوغل" عن "مولدات" كهرباء في الشمال ازدادت بشكلٍ هستيري حتى قبل تحذيرات المدير العام لشركة "نوغا"، على خلفية التوتر في الجبهة الشمالية، مبينةً أنّ الطلب في منطقة حيفا تعاظم.

وذكرت المراسلة الإسرائيلية أنّه وفقاً لمؤشرات "غوغل"، قفزت عمليات البحث عن مصطلح "مولد المنزل الموصى به" بنسبة 140% في الأسبوع الماضي، وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، قفز البحث عن "مولد منزلي" بنسبة 250%، مؤكّدةً أنّ هذا الأمر حدث على خلفية كلام المسؤول كبير في صناعة الكهرباء الذي حذّر من أنّ "نصر الله يمكنه بسهولة تدمير شبكة الكهرباء في حالة حرب".  

وفي غضون ذلك، أفادت سلسلة "محساني حشمل"، بأنّه في أعقاب الكلام بشأن عدم استعداد إسرائيل لانقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، كانت هناك زيادة بنحو 15% في حجم مبيعات المولدات ومحطات الطاقة مقارنةً بمتوسط حجم المبيعات اليومية خلال الشهر الماضي.

ونقلت "إسرائيل هيوم" عن نائب رئيس تطوير الأعمال في "محساني حشمل" ليرون كاتس، قوله: "خلال الساعات الـ24 الماضية، شهدت "محساني حشمل" موجة كبيرة أخرى من مبيعات المولدات ومحطات الطاقة".

وأضاف: "بمجرد نشر كلام المدير العام لشركة "نوغا"، شهدنا زيادة بمقدار 5 أضعاف في عمليات البحث عن المولدات في موقع التجارة الخاص بالسلسلة. وفي المتاجر، كانت هناك أيضاً زيادة بنسبة 24% في المبيعات مقارنة بالمتوسط اليومي في هذا الوقت".

وأوضح: "تم بيع نحو 850 مولداً ومحطة توليد كهرباء في متاجر السلسلة وموقعها التجاري، خلال 3 أيام بعد خطاب نصرالله، في شهر آذار الماضي. أما في الساعات الـ24 الماضية فقط، تم بيع نصف الكمية التي تم بيعها في ذلك الوقت. ومن المتوقع أن يصل هذا الاتجاه إلى ذروته خلال عطلة نهاية الأسبوع". (الميادين)
 
 
 

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