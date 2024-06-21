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لبنان

مُخابرات الجيش أوقفت شخصين شاركا في إشكال

Lebanon 24
21-06-2024 | 05:22
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بعد الإشكال الذي حصل في بلدة مرياطة - زغرتا، قبل يومين، أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش أوقفت ا.ز وم.ن، في منطقة عزقي.
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