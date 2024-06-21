26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مُخابرات الجيش أوقفت شخصين شاركا في إشكال
Lebanon 24
21-06-2024
|
05:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد الإشكال الذي حصل في بلدة مرياطة - زغرتا، قبل يومين، أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش أوقفت ا.ز وم.ن، في منطقة عزقي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إشكال بين الجيش وشخصين يتطوّر إلى إطلاق نار... إليكم ما حصل
Lebanon 24
إشكال بين الجيش وشخصين يتطوّر إلى إطلاق نار... إليكم ما حصل
21/06/2024 16:25:42
21/06/2024 16:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش داهم منازل متورطين في إشكال.. وأوقف شخصاً في بلدة الشواغير
Lebanon 24
الجيش داهم منازل متورطين في إشكال.. وأوقف شخصاً في بلدة الشواغير
21/06/2024 16:25:42
21/06/2024 16:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال بين عائلتين في الهرمل.. والجيش يتدخل!
Lebanon 24
إشكال بين عائلتين في الهرمل.. والجيش يتدخل!
21/06/2024 16:25:42
21/06/2024 16:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش تدخّل.. إشكال عائلي تطوّر إلى إطلاق نار في طرابلس
Lebanon 24
الجيش تدخّل.. إشكال عائلي تطوّر إلى إطلاق نار في طرابلس
21/06/2024 16:25:42
21/06/2024 16:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش
إشكال
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلامي يغادر قناة "MTV".. إليكم ما قاله
Lebanon 24
إعلامي يغادر قناة "MTV".. إليكم ما قاله
15:00 | 2024-06-20
20/06/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة جدّاً في منطقة الدورة.. أطلق النار على زوجته وقتلها أمام أعين المارة
Lebanon 24
حادثة مرعبة جدّاً في منطقة الدورة.. أطلق النار على زوجته وقتلها أمام أعين المارة
09:52 | 2024-06-20
20/06/2024 09:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كُشِفَ السرّ... ما سبب عدم إصابة البعض بـ"كورونا"؟
Lebanon 24
كُشِفَ السرّ... ما سبب عدم إصابة البعض بـ"كورونا"؟
10:00 | 2024-06-20
20/06/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حملة في لبنان ضدّ شركة "بيبسي": مرور آلياتها ممنوع في هذه المناطق
Lebanon 24
حملة في لبنان ضدّ شركة "بيبسي": مرور آلياتها ممنوع في هذه المناطق
11:58 | 2024-06-20
20/06/2024 11:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر إيجابي يحصل داخل المصارف.. إليكم هذه المعلومة
Lebanon 24
أمر إيجابي يحصل داخل المصارف.. إليكم هذه المعلومة
16:00 | 2024-06-20
20/06/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:19 | 2024-06-21
حمية بحث مع الخازن في آخر التطورات
09:16 | 2024-06-21
بري استقبل بهية الحريري وبحث مع درغام والخازن في الأوضاع العامة
09:10 | 2024-06-21
إلى السائقين.. هذا ما سيشهده الطريق من نهر الموت باتّجاه جسر الدورة
08:32 | 2024-06-21
بوحبيب اكد موقف لبنان الثابت بتطبيق القرار 1701
08:27 | 2024-06-21
قبلان: لا خوف على لبنان ولا نحتاج الى تطمينات من أحد
08:20 | 2024-06-21
أماني: تجمعنا مع الأخوة في لبنان الصداقة والأخوة ووحدة المصير
فيديو
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
21/06/2024 16:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
21/06/2024 16:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
21/06/2024 16:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24